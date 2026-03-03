La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 3 de marzo en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.68% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.84%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.07%. Estos datos reflejan una ligera recuperación reciente, a pesar de la estabilidad a largo plazo. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.96%, es mayor que la volatilidad anual del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía británica, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear los factores económicos que podrían influir en esta tendencia. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El petróleo podría saltar casi un tercio y tocar los 100 dólares por barril: el mercado teme una guerra larga