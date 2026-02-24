La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 24 de febrero en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.04% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.05%, mientras que en el último año su variación ha sido de -1.51%, reflejando una ligera recuperación reciente pero una tendencia a la baja en el largo plazo. Dólar barato | Tipo de cambio pega a las utilidades de GAP La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.67%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.53%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento constante en su valor durante los últimos dos días. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza de los inversores. Dólar barato | Tipo de cambio pega a las utilidades de GAP Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Acuerda Citi vender casi una cuarta parte de Banamex a fondos y aseguradoras