En la apertura de mercados de este jueves, 9 de abril de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.04%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una caída del -1.46%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 0.30% en su cotización. De Banamex y MetLife a Santander: El banco refuerza su equipo de Seguros y Pensiones con fichajes de alto nivel La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.22%, es menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido constante durante los últimos días, reflejando una recuperación en el mercado. La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría estar impulsando la demanda de la moneda británica. Sin embargo, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en esta situación en el futuro. De Banamex y MetLife a Santander: El banco refuerza su equipo de Seguros y Pensiones con fichajes de alto nivel Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ¿Riesgo en Minsa? Moody’s lanza advertencia sobre la rentabilidad de la empresa de Altagracia Gómez