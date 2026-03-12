La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 12 de marzo en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.2% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.20%, mientras que en el último año su variación ha sido del 6.70%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad en el corto plazo y un crecimiento moderado a lo largo del año. Ni para comer alcanza: El jitomate y los impuestos hunden el bolsillo de los mexicanos La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.90%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que es menor que la volatilidad anual del 6.55%. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Ni para comer alcanza: El jitomate y los impuestos hunden el bolsillo de los mexicanos Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Frenan subida de la gasolina: Gobierno e IP acuerdan mantener la Magna a menos de 24 pesos hasta septiembre