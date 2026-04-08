La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 8 de abril en Estados Unidos es de 17.48 USD. Dicho precio presenta una variación del -1.32% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.95%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.57%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Adiós Movistar | Telefónica vendió su filial en México a un grupo liderado por el operador virtual OXIO La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 8.1869%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 8.8775%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su posible sostenibilidad en el futuro. Adiós Movistar | Telefónica vendió su filial en México a un grupo liderado por el operador virtual OXIO Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Confirmado por el SAT: así podrás sacar tu RFC actualizado y gratis en 2026 desde este sitio web