En la sesión de apertura de este miércoles, 25 de marzo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.71 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.22% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.66%. El plan millonario de Zurich para incentivar vocaciones técnicas en bachilleratos de México La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 11.71%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.74%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores externos e internos. La tendencia positiva observada podría ser temporal y requerir un análisis más profundo para determinar su sostenibilidad a largo plazo. El plan millonario de Zurich para incentivar vocaciones técnicas en bachilleratos de México Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Marcelo Ebrard continúa en ‘modo’ optimista con las conversaciones del T-MEC: ‘Se va a renovar’, asegura Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.