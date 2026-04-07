En la apertura de mercados de este martes, 7 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.77 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.01%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.95%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.30%. Pemex ‘suelta las rueditas’: Hacienda recorta el rescate financiero a la petrolera estatal para 2026 La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.81%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Peso. En este caso, la estabilidad de la moneda es un factor clave para mantener la confianza de los inversionistas y la salud económica del país. Pemex ‘suelta las rueditas’: Hacienda recorta el rescate financiero a la petrolera estatal para 2026 Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El ‘fenómeno Sprite’ | La bebida que lidera la millonaria estrategia de Coca-Cola FEMSA para 2026 Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.