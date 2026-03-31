En la apertura de mercados de este martes, 31 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 18.1 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.08%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un aumento del 2.01%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.71%. ¿Rally sostenible? Orbia sube, pero situación en Medio Oriente y sus fundamentales generan dudas La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.16%, lo que es menor que la volatilidad anual del 8.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro. ¿Rally sostenible? Orbia sube, pero situación en Medio Oriente y sus fundamentales generan dudas Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. ¿Inversionista por accidente? El dato oculto detrás del récord de 5 billones de pesos en fondos en México