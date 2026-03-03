La cotizacióndel Peso mexicano este martes 3 de marzo en Estados Unidos es de 17.42 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.65% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 1.51%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -14.41% en su valor. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.22%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El petróleo podría saltar casi un tercio y tocar los 100 dólares por barril: el mercado teme una guerra larga Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.