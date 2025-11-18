La cotizacióndel Peso mexicano este martes 18 de noviembre en Estados Unidos es de 18.46 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.2% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.93%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.28% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y los factores económicos que influyen en la moneda.

El SAT habilita todas las opciones para tramitar el documento más importante de todos: se obtiene en 3 simples pasos

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.76%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, impulsada por factores como el aumento en las exportaciones o la estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

El SAT habilita todas las opciones para tramitar el documento más importante de todos: se obtiene en 3 simples pasos

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Atención jubilados que cobren esta pensión: se divide el pago del aguinaldo y les entregarán la segunda cuota en este mes

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.