La cotizacióndel Peso mexicano este lunes 23 de marzo en Estados Unidos es de 17.98 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.41% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 1.68%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.32%. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 14.66%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.75%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ya lo confirmó la Suprema Corte | Miles de mexicanos dejarán de tener descuentos en sus salarios y se suspende una quita obligatoria