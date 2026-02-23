La cotizacióndel Peso mexicano este lunes 23 de febrero en Estados Unidos es de 17.14 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.01% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una leve disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -15.32% en su valor. Esta tendencia refleja un contexto económico desafiante para la moneda nacional. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.57%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, así como de factores externos que favorecen la estabilidad del Peso. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Cambian las transferencias bancarias y ahora será distinto el tope máximo para operar: así funciona el MTU en México Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.