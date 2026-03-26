En la apertura de mercados de este jueves, 26 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.81 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.21%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.39%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.73% en su valor. Dueños de Chedraui expanden el alcance de Consubanco tras adquirir la cartera de CIBanco La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 9.14%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.75%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Dueños de Chedraui expanden el alcance de Consubanco tras adquirir la cartera de CIBanco Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Carlos Slim consolida su apuesta energética: Grupo Carso concreta participación en el megayacimiento Zama