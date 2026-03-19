La cotizacióndel Peso mexicano este jueves 19 de marzo en Estados Unidos es de 17.85 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.08% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una leve disminución del -0.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -9.58%. El techo de cristal bancario: 53% de la plantilla es mujer, pero solo 28% manda La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 14.07%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.69%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado. El techo de cristal bancario: 53% de la plantilla es mujer, pero solo 28% manda Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. La millonaria cifra de garrafones que los mexicanos están empezando a sacar de sus casas