La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.81 este viernes, 6 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.46%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 2.86%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -12.85% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y los factores económicos que influyen en la moneda. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 14.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.49%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.