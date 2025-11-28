La cotización del peso mexicano cerró a USD 18.292 este viernes, 28 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.34%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.96%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.29%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 5.41%, es menor que la volatilidad anual del 9.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un entorno económico favorable.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.