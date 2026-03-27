El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 18.1132 este viernes, 27 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.91% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 1.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.54%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 10.46%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.84%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.