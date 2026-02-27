El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.21 este viernes, 27 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.41%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -15.24%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 8.37%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que indicaría una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía y su tendencia positiva puede generar confianza en los mercados. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.