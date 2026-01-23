La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.3685 este viernes, 23 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.62%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.49%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.51%.

Conoce la cotización de este viernes, 23 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.51%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.89%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su posible sostenibilidad en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 23 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.