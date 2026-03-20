El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.9327 este viernes, 20 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.1% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una leve disminución del -0.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -9.15% en su valor. Esta tendencia refleja un contexto económico desafiante para la moneda nacional. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 15.12%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.76%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía y su tendencia positiva puede ser un indicativo de confianza en el mercado. Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.