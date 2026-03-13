El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.9385 este viernes, 13 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.43% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.78%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.70% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 10.20%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.57%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores externos e internos. La tendencia positiva observada podría ser temporal y requerir un análisis más profundo para determinar su sostenibilidad a largo plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.