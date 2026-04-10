Al cierre de mercados de este viernes, 10 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.296. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.4%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -3.26%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.93%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.88%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor frente a otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos e internos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.