La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.5657 este miércoles, 4 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.79%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 2.07%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -13.08%. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y los factores económicos que influyen en la moneda. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 14.81%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.47%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente. Este aumento en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más la moneda en el futuro. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.