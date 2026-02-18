La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.217 este miércoles, 18 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.52%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio de 0.21%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -13.55% en su cotización. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.60%. Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la moneda refleja un fortalecimiento frente al dólar y otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que el Peso se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano sugiere un entorno económico favorable que podría atraer inversiones y mejorar la percepción del mercado. Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.