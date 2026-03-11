Al cierre de mercados de este miércoles, 11 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.6605. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.35%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.69%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 9.43%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.51%. Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una posible inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Peso mexicano. El análisis de esta tendencia positiva podría señalar un aumento en la inversión extranjera y una mejora en los indicadores económicos del país. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.