El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 18.172 este miércoles, 10 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.1% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.63%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.56%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.34%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una recuperación en la confianza del mercado.Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en la inversión extranjera. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.