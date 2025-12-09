En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 18.1921 este martes, 9 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.39% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.51%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.82%.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.75%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría implicado una depreciación del Peso. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.