El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.7309 este martes, 7 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.2% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.49%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.86%, es menor que la volatilidad anual del 8.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, impulsada por factores como el aumento en las exportaciones o la estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.