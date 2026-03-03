La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.6346 este martes, 3 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 1.86%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 2.74%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 13.38% en su cotización. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 10.53%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.39%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.