Al cierre de mercados de este martes, 24 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.167. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.59%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.23%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -14.31% en su valor. Esta tendencia refleja la volatilidad del mercado y los desafíos económicos que enfrenta la moneda. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.60%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría implicado una depreciación del Peso. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.