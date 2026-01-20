La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.6012 este martes, 20 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.15%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.27%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.90%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.