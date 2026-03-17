Al cierre de mercados de este martes, 17 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.6515. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.2%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.30%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.43% en su valor. Esta tendencia refleja la volatilidad del mercado y los factores económicos que influyen en la moneda. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 12.62%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.67%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.