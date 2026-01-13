En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 13 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.827. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.59%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.85%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.49%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este martes, 13 de enero de 2026.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su posible sostenibilidad en el futuro.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.