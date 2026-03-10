El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.6059 este martes, 10 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.04% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un leve aumento del 0.17%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa depreciación del -13.08% en su valor. Esta evolución refleja las fluctuaciones del mercado y los factores económicos que influyen en la moneda. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 10.27%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.50%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para determinar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización. Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.