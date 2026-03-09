La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.6495 este lunes, 9 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.85%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.32%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.33%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 16.78%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.50%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear factores externos que puedan influir en esta tendencia. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.