Al cierre de mercados de este lunes, 6 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.7761. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.58%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.88%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.63%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.97%, es menor que la volatilidad anual del 8.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización sugiere un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.