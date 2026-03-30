La cotización del peso mexicano cerró a USD 18.1278 este lunes, 30 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.01%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 1.88%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -7.30%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 9.77%, es mayor que la volatilidad anual del 8.84%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere una recuperación en la confianza del mercado. A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en la estabilidad del Peso mexicano en el futuro. La situación económica global y las políticas monetarias seguirán siendo determinantes en su comportamiento. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.