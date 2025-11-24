Al cierre de mercados de este lunes, 24 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 18.498. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.15%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.40%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.92%.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.75%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores externos e internos. La tendencia positiva observada podría ser temporal y requerir un análisis más profundo para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.