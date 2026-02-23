Al cierre de mercados de este lunes, 23 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.2676. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.74%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.59%, mientras que en el último año su variación ha sido del -14.68%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.60%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.