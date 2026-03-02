Al cierre de mercados de este lunes, 2 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.3318. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.1%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.90%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -15.34% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.21%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, así como de factores externos que han favorecido su apreciación. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.