El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.6796 este lunes, 16 de marzo de 2026, cifra que refleja una diferencia del -1.53% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.38%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 12.07%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 14.37%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.69%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.