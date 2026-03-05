Al cierre de mercados de este jueves, 5 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.7277. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.86%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 2.89%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.07%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 14.80%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.50%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico. Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.