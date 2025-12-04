El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 18.222 este jueves, 4 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.36% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.72%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.50%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 2.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 9.59%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un entorno económico favorable.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.