El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.1845 este jueves, 26 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.11% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.40%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 7.54%, es menor que la volatilidad anual del 8.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.