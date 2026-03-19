La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.7433 este jueves, 19 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.66%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.66%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.10%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 14.87%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.