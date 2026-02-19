Al cierre de mercados de este jueves, 19 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.2669. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.35%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un leve aumento del 0.24%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa depreciación del -14.01%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.78%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.59%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo. Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.