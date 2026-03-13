En la sesión de apertura de este viernes, 13 de marzo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 61.25 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.82% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 3.20%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.75%. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 20.11%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.90%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se sostendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ticketmaster crece ‘sin precedentes’ en eventos en vivo, en medio de polémica por boletos caros