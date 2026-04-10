En la apertura de mercados de este viernes, 10 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 60.02 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.38%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.65%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.13%. Entrarán privados al quite | Pemex no tiene capacidad tecnológica para el fracking, reconoce Sheinbaum La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.38%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. Entrarán privados al quite | Pemex no tiene capacidad tecnológica para el fracking, reconoce Sheinbaum Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Crisis y rescate hipotecario en México: ¿Por qué el crédito cae mientras el gobierno inyecta miles de millones? Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.