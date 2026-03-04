En la apertura de mercados de este miércoles, 4 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.14 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.19%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.10%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.69%. ‘Electroboom’ regio | VEMO invertirá 825 mdp en Monterrey para financiamiento y red de carga eléctrica La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.59%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que la confianza en la economía local podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y fomentar un ambiente económico más estable. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. ‘Electroboom’ regio | VEMO invertirá 825 mdp en Monterrey para financiamiento y red de carga eléctrica Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Rescate zapatero | Coppel compra 42 millones de pares Hechos en México y respalda 20% de la producción nacional