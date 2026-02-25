En la sesión de apertura de este miércoles, 25 de febrero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 60.58 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.09% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.05%. Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.75%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas, lo que puede ser un signo de estabilidad económica. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que cambios en el mercado global o en la economía local podrían afectar su comportamiento. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano, pero se requiere cautela ante posibles fluctuaciones futuras. Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ni el alza en ticket salva a Nutrisa: caen ventas de la dueña de Cielito Querido y Chilim Balam en el 4T Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.